Furacão Fabian atinge as Bermudas a 195 km/h O furacão Fabian atingiu o arquipélago das Bermudas, no Caribe, com fortes ventos e chuvas, provocando queda no abastecimento de energia elétrica e fazendo com que milhares de pessoas tivessem de procurar abrigos. O Fabian - terceiro e mais forte furacão a atingir a região neste ano - entrou nas Bermudas com ventos de 195 km/h e fez com que cerca de 3 mil pessoas tivessem de procurar abrigos do governo. "Não há escapatória possível. Este será um furacão devastador", assegurou um funcionário do Ministério da Segurança Pública. Embora as casas do arquipélago sejam projetadas para resistir a tais fenômenos, muitos moradores passaram a sexta-feira reforçando portas e janelas. As chuvas torrenciais e a previsão de ondas de até seis metros levaram vários navios que faziam cruzeiros pelo Caribe a deixar as Bermudas. Todos os vôos para a região foram cancelados.