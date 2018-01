Furacão faz companhias aéreas cancelarem vôos para Miami As empresas aéreas estão cancelando seus vôos de hoje para Miami (EUA) e Bahamas por causa da passagem do Furacão Frances, que deverá chegar à Flórida amanhã, com ventos superiores a 200 km por hora. A American Airlines (www.aa.com.br) cancelou um vôo que sairia hoje de manhã do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos (SP). A TAM (www.tam.com.br) confirmou o cancelamento de dois vôos hoje. A Varig (www.varig.com.br) cancelou o vôo que partiria hoje à noite do Aeroporto do Galeão no Rio e de Guarulhos e também o que partiria amanhã de manhã. Os vôos da Varig que sairiam de Miami para o Brasil também não partirão entre hoje e amanhã. A United Airlines (www.united.com.br) ainda não confirma os cancelamentos, mas eles podem ocorrer. A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) aconselha os passageiros com passagem marcada para este fim de semana a entrar em contato com as companhias aéreas para acertar a mudança da data do bilhete.