Furacão Frances chega à Flórida A camada mais externa do furacão Frances tocou o litoral da Flórida nesta madrugada, com ventos de 145 km/h. Pode chover até 30 centímetros no Estado, e enchentes não estão descartadas. Dezenas de milhares de pessoas deixaram a região. Ao atravessar o arquipélago das Bahamas o Frances perdeu potência. A velocidade de seus ventos caiu de 235 km/h para 170 km/h. A despeito disso, o diretor Agência Federal de Gerenciamento de Emergências dos EUA, Michael Brown, alertou que o Frances carrega ?grande quantidade de umidade? e poderá causar inundações.