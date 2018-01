Furacão Frances perde força; 14 mortos nos EUA O furacão Frances encerrou seu ataque à Flórida deixando para trás uma população com os nervos à flor da pele e às voltas com enchentes e escassez de produtos básicos como água encanada e combustível. Pelo menos 14 mortes foram atribuídas ao Frances nos Estados da Flórida e Geórgia. O furacão converteu-se numa massa de ar tropical nesta terça-feira, cruzando a Geórgia a 16 km/h. Cerca de 3 milhões de pessoas estão sem eletricidade na Flórida, e as autoridades informam que a rede de energia só estará totalmente restabelecida dentro de uma semana. Na Geórgia, mais de 500.000 imóveis, residenciais e comerciais, estavam sem energia nesta terça-feira.