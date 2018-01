Furacão Frank se forma no Pacífico O furacão Frank se formou no Pacífico nesta segunda-feira, com rajadas de ventos de até 147 km/h, e está avançando para o noroeste, em direção ao mar. Segundo o Centro Nacional de Furacões em Miami, na Flórida (EUA), a tormenta está 510 km a sudoeste da península da Baixa Califórnia e não ameaça quem está em terra. Espera-se que o ciclone se fortaleça e chegue a ter ventos de até 160 km/h, nesta quarta-feira. Mas logo deverá encontrar águas mais frias e perderá potência.