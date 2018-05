Furacão ganha força e causa inundações O furacão Dean seguia ontem para República Dominicana, Haiti e Golfo do México, enquanto meteorologistas advertiam que ele poderá chegar à devastadora categoria 5 nas próximas 48 horas. Com ventos de 240km/h, o furacão provocou inundações nas ilhas Santa Lúcia, Dominica e Martinica, no Caribe, e causou pelo menos quatro mortes.