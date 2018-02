Furacão Gonzalo atinge Bermudas

O centro do furação atravessou a região durante a madrugada e os ventos e fortes ondas causados pela passagem da tormenta ainda castigavam as ilhas na manhã de hoje, à medida que o Gonzalo seguia para a direção norte, sobre o Atlântico.

Um pouco menos da metade dos 70 mil habitantes de Bermudas ficou sem energia elétrica ontem após a chegada do Gonzalo, que ocorreu apenas dias depois da passagem da tempestade tropical Fay.

"Ser atingido duas vezes por dois ciclones diferentes é, no mínimo, incomum", comentou Max Mayfield, ex-diretor do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, com sede em Miami.

O Gonzalo se aproximou de Bermudas como uma tempestade de categoria 3 e, posteriormente, se enfraqueceu para a categoria 2, antes de atingir terra firme, com ventos sustentados de até 175 quilômetros por hora. Fonte: Dow Jones Newswires.