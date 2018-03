Furacão Gordon atinge leste do arquipélago de Açores

De acordo com os meteorologistas norte-americanos, Gordon permanecia um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, com ventos máximos sustentados de 150 quilômetros por hora e com rajadas mais rápidas.

Gordon ganhou força de furacão no sábado, quando as chuvas da tempestade tropical Helene se enfraqueceram nas proximidades do Golfo do México sem relatos de danos significativos à costa.

O furacão Gordon movia-se na direção lés-nordeste a uma velocidade de 37 quilômetros por hora. A previsão dos meteorologistas norte-americanos é de que Gordon se aproxime do leste de Açores nas primeiras horas da segunda-feira.

Apesar da previsão de aproximação, os meteorologistas disseram que era esperado que o Gordon começasse a perder força ainda hoje. O governo de Portugal interrompeu o alerta de furação para as ilhas centrais dos Açores.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No México, as autoridades locais estavam preocupadas com a possibilidade de as chuvas da tempestade Helene se tornarem uma ameaça para áreas onde milhares de pessoas estão se recuperando de uma inundação na semana passada, provocada pelo furacão Ernesto. As informações são da Associated Press.