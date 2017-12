Furacão Ileana atinge Estados do México O furacão Ileana, que atingiu a categoria um na escala de cinco Saffir-Simpson, atingiu vários estados do Pacífico mexicano, informou o Serviço Meteorológico Nacional (SMN). O Ileana se encontra 580 quilômetros a oeste-sudoeste do porto de Manzanillo e 310 quilômetros a sudeste da ilha de Socorro, informou o último boletim do SMN. O furacão, que se desloca em direção noroeste, a 26 km/h, tem ventos máximos sustentados de 140 km/h e rajadas de 165 km/h. Especialistas do SMN calculam que nesta quarta-feira, por volta das 7 horas (9horas de Brasília), o Ileana estará 590 quilômetros ao sul do Cabo San Lucas, na península da Baja Califórnia, e 135 quilômetros ao sul da ilha Socorro.