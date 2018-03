Furacão Íris deixa pelo menos 6 mortos em Belize Pelo menos seis pessoas morreram e onze ficaram feridas depois da passagem do furacão Íris por Belize, segundo informações da Organização Nacional para Emergências (NEMO, na sigla em inglês). As vítimas, três delas turistas norte-americanos, viajavam num barco que naufragou devido às fortes ondas provocadas pelo furacão, que atingiu a costa do Caribe esta noite avançando no sentido oeste até o norte da Guatemala. Ainda não há um balanço dos estragos provocados pelo furacão em território guatemalteco, mas não há informações sobre vítimas no país.