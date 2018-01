Furacão Isabel deixa 200 mil sem energia nos EUA O furacão Isabel começou a atingir a região costeira da Carolina do Norte e da Virgínia, trazendo chuvas pesadas e ventos de até 85 quilômetros por hora. A Dominion Resources, companhia elétrica que fornece energia aos dois Estados, informa em que mais de 200 mil clientes, ou 9% dos usuários do sistema de fornecimento, estavam sem energia. Veja no National Weather Service a animação das imagens captadas pelo satélite Goes do furacão Isabel em direção aos Estados Unidos.