Furacão Isabel deixa 560 mil sem energia nos EUA Mais de 560 mil pessoas nos estados de Carolina do Norte e Virginia ficaram sem energia elétrica devido à chegada do furacão Isabel à costa leste dos Estados Unidos. Os ventos de até 160 quilômetros por hora também causaram a remoção de milhares de pessoas, o cancelamento de quase mil vôos e o fechamento dos escritórios do governo federal, em Washington. Teme-se que mais danos à rede elétrica possam acontecer conforme o furacão adentre o país. O Isabel chegou a atingir o nível 5 da escala Saffir-Simpson (de 1 a 5), mas a velocidade dos ventos decresceu na medida em que o fenômeno se aproximava da costa americana. Hoje, o Isabel foi qualificado como um furacão de nível 2 - o suficiente para causar danos graves a casas de madeira e trailers, derrubar linhas elétricas e bloquear estradas com a queda de postes e árvores. Veja no National Weather Service a animação das imagens captadas pelo satélite Goes do furacão Isabel em direção aos Estados Unidos.