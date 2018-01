Furacão Isabel faz as primeiras mortes O furacão Isabel, que nesta quinta-feira alcançou a costa leste dos Estados Unidos, fez as suas primeiras vítimas fatais. Segundo a rede de televisão CNN, já são três mortos: um motorista que perdeu o controle de seu carro numa estrada na Virginia; um eletricista que foi eletrocutado quando trabalhava em reparos de emergência na Carolina do Norte; e uma pessoa que estava em um veículo quando uma árvora caiu sobre o automóvel, em Maryland. Em sua chegada ao continente, o furacão diminuiu de intensidade na e foi reclassificado como uma tormenta tropical. O estado de alerta, no entanto, continua, já que a intensidade dos ventos é de 112 km/h, se estendendo a um raio de mais de 500 quilômetros do centro da tormenta. O Isabel deve chegar nesta sexta-feira a Washington e já fez com que cerca de 150 mil pessoas deixassem suas casas. Também provocou corte de energia elétrica em mais de 500 mil residências. O setor de transportes foi fortemente afetado, com interdição de estradas, cancelamento de centenas de vôos e fechamento de estações de trem, ônibus e metrô. Veja no National Weather Service a animação das imagens captadas pelo satélite Goes do furacão Isabel em direção aos Estados Unidos.