Furacão Isabel ingressa nos EUA Os ventos noroeste que circundam o olho do furacão Isabel entraram em terra pela costa da Carolina do Norte. Esses ventos, chamados de eyewall em inglês, são os mais fortes. O grande olho do furacão deve mover-se para dentro do continente nos próximas horas, oferecendo um período de calmaria aos que estiverem em seu caminho. Em seguida, ventos fortes devem voltar, com a passagem da parte "traseira" dos ventos que circundam o olho (eyewall). O olho do furacão possui cerca de 40 milhas (64 quilômetros) de diâmetro. Os ventos próximos ao olho circulam à velocidade entre 128 km/h a 150 km/h. Veja no National Weather Service a animação das imagens captadas pelo satélite Goes do furacão Isabel em direção aos EUA.