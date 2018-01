Furacão Isabel já matou pelo menos 14 O furacão Isabel já é responsável por pelo menos 14 mortes. Nove pessoas morreram no estado de Virginia, duas em Maryland e uma em cada um dos estados de Nova Jersey, Pensilvânia e Carolina do Norte. Mais de 3,5 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica desde a chegada do furacão aos Estados Unidos, na quinta-feira de manhã. O isabel perdeu força depois que chegou à terra e foi classificado como tempestade tropical. O Isabel deve chegar nesta sexta-feira a Washington. Além das mortes e dos prejuízos à rede elétrica, o furacão também provocou interdição de estradas, cancelamento de centenas de vôos e fechamento de estações de trem, ônibus e metrô. O Isabel deve se dissipar no sábado no Canadá. Veja no National Weather Service a animação das imagens captadas pelo satélite Goes do furacão Isabel em direção aos Estados Unidos.