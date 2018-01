Furacão Isabel pode atingir os EUA na quinta-feira O furacão Isabel enfraqueceu-se um pouco nesta segunda-feira, mas ainda está se dirigindo à costa leste dos Estados Unidos a cerca de 240 kilômetros por hora. Meteorologistas informaram que o furacão vai perder mais força, mas deve chegar aos EUA na noite de quinta-feira ou na manhã de sexta. Quando chegar à costa dos Estados Unidos, o furacão deverá estar a 210 kilômetros por hora. A previsão é de que o Isabel venha a atingir algum ponto entre os estados de Carolina do Norte e Nova Jersey. Moradores da costa leste americana estão se preparando para o pior, comprando material de segurança e geradores de eletricidade domésticos. A capital dos Estados Unidos também está se prevenindo. O serviço de emergência está adquirindo sacos de areia e planejando ação conjunta com outros departamentos de segurança urbana. "Então, vamos rezar", disse Peter La Ponte, diretor do serviço de emergência de Washington D.C. O Isabel está causando tanto temor por ser de categoria 5, considerada muito forte. O último furacão de categoria 5 no Atlântico foi o Mitch, em 1998 matou cerca de 11 mil pessoas na América Central. Nos Estados Unidos, os últimos furacões desta categoria foram o Andrew, em 1992, e o Camille, em 1969.