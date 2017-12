Furacão Isidore avança no México As autoridades mexicanas começaram hoje a retirar mais de 70 mil pessoas da península de Iucatão, sudeste do México, devido ao furacão Isidore, que ganha força à medida que avança para a região. Segundo as últimas informações meteorológicas, o furacão está a cerca de 67 km da península e avança a cerca de 10 km por hora, com ventos contínuos de 205 km por hora. Prevê-se que a sua intensidade passe nas próximas horas da categoria 3 para a 4 na es cala de Saffir Simpson (com máximo de 5). Devido à sua proximidade da costa, as autoridades dos Estados de Quinta Roo e de Iucatão, que no sábado declararam estado de emergência em 15 municípios, começaram a evacuar algumas zonas da região, o que obrigou à deslocação de 5 mil e 70 mil pessoas, respectivamente. Além de Quintana de Roo e Iucatão, as autoridades decretaram hoje o "estado de alerta" no Estado de Campeche e de "aviso" nos de Tabasco, Chiapas e Tamaulipas, situados no Golfo do México. Os meteorologistas prevêem que o Isidore cause efeitos de tempestade tropical na península durante todo o dia de hoje, podendo na segunda-feira alcançar níveis de furacão, com ventos superiores aos 100 km por hora e ondas de mais de cinco metros junto à costa.