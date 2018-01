Furacão Ivan chega aos EUA e mata 12 O furação Ivan chegou hoje ao sudoeste dos Estados Unidos e já matou pelos menos 12 pessoas. Segundo as autoridades, oito morreram na Flórida e os outros no Alabama. O total de vítimas fatais do furação, que já passou pelo Caribe, chega a 82. A intensidade dos ventos chegam a 120 km/h e os meteorologistas esperam que o Ivan continue perdendo força. O presidente George W. Bush assinou hoje um decreto declarando zona de desastre os Estados de Mississipi, Alabama e Flórida, com objetivo de apressar a ajuda federal às vítimas.