Furacão Ivan chega às Ilhas Cayman e 56 pessoas já morreram O furacão Ivan chega às Ilhas Cayman neste domingo, com uma força de destruição um pouco menor. De qualquer forma, os ventos do furacão, que chegam a 250 km/h, ainda provocam muitos estragos por onde passam. Ontem, na Jamaica, o furacão estava na categoria 5 (pontuação de 1 a 5). Hoje, caiu para a categoria 4, segundo informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA. Até agora, as tempestades levadas pelo furacão Ivan já mataram 56 pessoas no Caribe, sendo 34 em Granada e 11 na Jamaica. Às 8h, o olho do furacão Ivan estava aproximadamente a 55 quilômetros do sul das Ilhas Cayman, onde está localizada a capital do território britânico, Grand Cayman. A partir daí, o furacão Ivan seguirá para Cuba e depois para a Flórida.