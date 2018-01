Furacão Ivan perde força nos EUA e Jeanne atinge as Bahamas Enquanto os americanos começaram hoje a reconstruir as cidades atingidas pela passagem do furacão Ivan, que deixou um saldo de mais de 30 mortos apenas nos EUA, a tormenta Jeanne começou a atingir a região das Bahamas, após ter atingido Porto Rico, República Dominicana e Haiti. Milhares de residências na costa americana do Golfo do México ficaram destruídas e quase dois milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica após a passagem de Ivan, o terceiro furacão de grande intensidade que assolou a região nos últimos 45 dias. Os maiores estragos foram registrados nos estados da Flórida, Mississippi, Alabama e Louisiana. As autoridades ordenaram toque de recolher em algumas cidades e oficiais das Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar nas tarefas de resgate e para evitar roubos e saques. Pensacola, na Flórida, foi uma das cidades mais atingidas. O Ivan, agora, perdeu força e se transformou em uma tempestade tropical que avança sobre o leste dos EUA, causando intensas chuvas sobre toda a região. Foram emitidos alertas de inundação em lugares afastados do Golfo do México, como Nova York e Nova Jersey, enquanto que nos estados de Maryland, Virgínia Ocidental Virgínia e Carolina do Norte emitiram para a defesa civil do país alertas de tornado. Uma empresa de seguros havia avaliado os prejuízos com o furacão em US$ 7 bilhões apenas nos EUA, valor que, segundo as autoridades, poderá aumentar. Para ajudar na reconstrução, os países do Caribe que foram atingidos pelos ventos de até 220 quilômetros por hora irão receber ajuda financeira do Banco Mundial de Desenvolvimento. Enquanto os americanos reconstroem suas cidades, Jeanne, atingiu hoje a região das Bahamas e irá tomar força de furacão no começo da semana. A tormenta já deixou pelo menos 10 mortos em sua passagem por Porto Rico, República Dominicana e Haiti.