Furacão Javier se enfraquece ao se aproximar do México O furacão Javier continua a se enfraquecer conforme se aproxima da costa mexicana do Pacífico. Porém, metereologistas advertiram nesta sexta-feira que o fenômeno pode tocar a terra em algum ponto da Península da Baixa Califórnia, nos próximos dias. Pouco antes da meia-noite, a tormenta atingiu 235 quilômetros ao sul de Cabo San Lázaro, no estado de Baja California Sur, e se dirigia para o noroeste a 17 quilômetros por hora, informou o Centro Nacional de de Furacões, em Miami. O governo mexicano emitiu um alerta de tormenta tropical desde Bahía Magdalena até Punta Eugenia.