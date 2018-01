Furacão Jeanne chega à Flórida O furacão Jeanne tocou oficialmente o solo da Flórida na madrugada deste domingo, com ventos de 193 quilômetros por hora, informaram meteorologistas de Miami. O furacão de categoria 3 chegou à região pela costa central do Atlântico e, de acordo com os prognósticos, deve virar para o norte. O fenômeno levou à formação de grandes ondas que castigaram esse pedaço da costa norte-americana, e fez com que mais de mil pessoas tivessem de deixar a região. Parte do teto de um hospital foi arrancada pelo vento. A tormenta chega à Flórida apenas algumas semanas depois que o Frances atingiu a mesma faixa costeira. Este já o quarto furacão que a ir para a Flórida nesta última temporada, um feito que não ocorria nos Estados Unidos desde 1886, quando o Texas foi a vítima.