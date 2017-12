Furacão John chega à categoria quatro e deverá se aproximar da costa do México O furacão John ganhou força e alcançou a categoria quatro em uma escala de que vai até cinco, e especialistas informaram que seu centro deverá se aproximar da costa pacífica do México. O furacão possui ventos de 220 quilômetros por hora e é capaz de arrancar árvores, destelhar casas e provocar ondas de cinco metros acima do normal. Segundo o Centro Nacional de Furacões, em Miami, o furacão não deve atingir os Estados Unidos porque as águas frias do Pacífico tendem a diminuir a força das tormentas antes que elas cheguem ao país. Um alerta foi acionado no México entre a cidade portuária de Lázaro Cárdenas, no norte, a Cabo Corrientes, no sudoeste. Enquanto isso, uma segunda tormenta, Kristy, está se formando na costa mexicana do Pacífico, mas deverá se mover em direção do mar, sem apresentar nenhuma ameaça ao continente. Seus ventos, que chegam a 94 quilômetros por hora, se movem a noroeste com uma velocidade de 10 quilômetros por hora.