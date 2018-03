Furacão Kenna alcança a costa do México O mais poderoso furacão das últimas décadas alcançou nesta sexta-feira a costa do México voltada para o Oceano Pacífico, destruindo casas e cruzando estradas de comunidades pesqueiras, ao mesmo tempo em que enchia de água do mar as piscinas de um complexo turístico em Puerto Vallarta. Não há informações sobre vítimas, mas as autoridades locais retiraram 20.000 pessoas das áreas costeiras antes que o Kenna atingisse o continente, numa área situada a quase 70 quilômetros de Tepic. Os ventos do furacão, que chegaram a atingir 260 quilômetros por hora, caíram a 225 km/h antes de a tempestade atingir a costa e se reduziram a 130km/h quando o Kenna tocou o solo mexicano.