Furacão Lili perde força antes de chegar à costa americana Depois de alcançar a categoria 4 - numa escala de 5 - enquanto se aproximava da costa americana, o furacão Lili perdeu força ao chegar aos Estados Unidos e sua categoria de risco foi rebaixada para o nível 1. Embora os ventos não tivessem causado a catástrofe que se previa, o furacão derrubou árvores e torres de eletricidade, deixando mais de 10 mil pessoas sem energia elétrica no Estado de Lousiana. O alerta que antecedeu a chegada do Lili, que causou a morte de quatro pessoas na Jamaica, levou 500 mil moradores a abandonar as áreas costeiras da Louisiana e do Texas.