Furacão mata cinco pessoas em Cuba As autoridades de defesa civil informaram hoje que o furacão Michelle deixou pelo menos cinco mortos durante sua passagem por Cuba durante a noite. Além disso, o furacão estragou as colheitas e deixou a ilha sem eletricidade. Posteriormente, o furacão ficou mais fraco. Seus ventos afetaram de maneira fraca a península da Flórida, enquanto passava pelas Bahamas. A Defesa Nacional de Cuba confirmou as cinco mortes durante uma mensagem à TV estatal, transmitida hoje. Segundo a TV, 23 casas foram destruídas hoje em Havana por causa do furacão.