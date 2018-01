Furacão mata três e deixa 30 feridos no Japão O furacão Chaba atingiu o sul do Japão nesta segunda-feira e provocou a morte de pelo menos três pessoas e ferimentos em outras 30. Chuvas torrenciais acompanhadas de ventos fortes derrubaram árvores e redes de telefonia, além do encalhe de um barco vietnamita com 20 tripulantes a bordo. O furacão, um dos mais fortes do ano, avança para o norte do país com ventos de 144 km/h. Até agora, segundo a polícia, 123 residências no sul do Japão foram inundadas. Outras 342 mil estão sem energia elétrica na ilha de Kyushu, a 900 km de Tóquio. Entre os mortos estão dois homens, um de 71 e outro de 82 anos, que morreram após terem sido arrastados pela ventania. A outra vítima era uma mulher de 51 anos. Entre os feridos estão funcionários públicos da localidade de Naze, na ilha de Amami Oshima. O vento forte arrancou as janelas da repartição onde eles trabalhavam. Duas pessoas estão desaparecidas.