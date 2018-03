Furacão Norbert atinge costa mexicana de Baja Califórnia O furacão Norbert chegou neste sábado à costa do Estado mexicano de Baja Califórnia, levando consigo chuvas torrenciais e ventos cortantes, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Dezenas de pessoas foram obrigadas a abandonar suas residências na região atingida em cheio pelo Norbert, um furacão de categoria 2, com ventos de 165 quilômetros por hora. O furacão entrou por Porto Charley, na costa sudoeste do Estado peninsular. A previsão é de que o olho da tempestade passe somente por áreas esparsamente povoadas da península antes de retornar ao mar e seguir na direção do noroeste do México, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.