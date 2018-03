Furacão Norbert é elevado à categoria 3 no Pacífico O furacão Norbert ganhou força hoje e chegou à categoria 3 no Pacífico, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. A tempestade avança em direção à Baja California, no noroeste do México. O Norbert passou ontem de tormenta tropical a furacão. Segundo os meteorologistas, a tormenta pode chegar no fim de semana à Baja Califórnia. A tempestade tem ventos máximos sustentados de quase 185 quilômetros por hora. É possível que ganhe ainda mais força durante o dia. O Norbert é o sétimo furacão na temporada do Pacífico. Marco - Na costa do Golfo do México, a tormenta tropical Marco foi rebaixada para tempestade tropical, logo após chegar à terra. As chuvas ocasionadas pela tempestade podem causar deslizamentos. A tormenta forçou três mil pessoas a deixarem suas casas, inundou rodovias e trouxe chuvas fortes à região do Estado de Veracruz, no leste mexicano.