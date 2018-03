Furacão Norbert ganha força e avança para o México O furacão Norbert se fortaleceu ainda mais hoje e alcançou a categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, enquanto avança no Oceano Pacífico em direção à costa mexicana. A categoria cinco é o nível máximo na escala Saffir-Simpson. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês), em Miami, assinalou que a tormenta está com ventos máximos próximos aos 215 quilômetros por hora. O NHC informou ainda que o furacão deverá tocar a terra firme no sul do Estado mexicano da Baixa Califórnia. O furacão Norbert se move na trajetória oeste-noroeste, a uma velocidade de 15 quilômetros por hora.