Furacão Norbert provoca a retirada de centenas México O furacão Norbert chegou a terra firme neste sábado na costa mexicana da península da Baixa Califórnia, arrancando tetos de algumas casas e árvores, enquanto centenas de pessoas se protegiam em abrigos. O Norbert chegou à península próxima a La Paz como um furacão de categoria 2, de elevado perigo devido a seus ventos de até 165 quilômetros por hora, e ameaçava também o balneário de Los Cabos, popular entre turistas norte-americanos. "Está tirando tetos e está destruindo as coisas que estão em seu caminho, é muito forte", disse José Gajón, diretor geral de proteção civil da Baixa Califórnia. "Estamos com o furacão aqui agora, ninguém está saindo de casa e todo mundo está quieto", acrescentou. As autoridades começaram a retirar desde sexta-feira famílias que vivem nas zonas baixas dos municípios de Comondú e Loreto. O serviço metereológico nacional do México qualificou como elevado o grau de perigo do Norbert, e pediu extrema precaução diante de fortes chuvas nos Estados de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa e Baixa Califórnia. "Espera-se um enfraquecimento do Norbert quando ele cruzar a Baixa Califórnia", disse o centro de furacões dos Estados Unidos em um comunicado. "Mas continuará sendo um furacão quando tocar a terra novamente na costa noroeste do México", acrescentou. Do outro lado do país, a tormenta tropical Odile avançava em paralelo à costa do Pacífico. (Com reportagem adicional de Luis Rojas Mena e Alberto Fajardo)