Furacão Omar ganha força e se aproxima de Porto Rico A tempestade Omar se converteu hoje em um furacão, com ventos sustentados máximos perto dos 120 quilômetros por hora. O fenômeno ameaça Porto Rico e as Ilhas Virgens, segundo meteorologistas. Foi emitido um alerta de furacão para as Ilhas Virgens norte-americanas e as ilhas de Vieques e Culebra. Também havia alerta em St. Martin, nas Ilhas Virgens britânicas, em St. Kitts e Nevis, além de outras ilhas. Porto Rico já enfrenta vários dias de chuva forte, e funcionários avisavam moradores que a situação deve piorar. Autoridades médicas pediam doações de sangue, para manter um estoque para as possíveis vítimas. O Omar por enquanto é um furacão de categoria 1. Segundo autoridades do Centro Nacional de Furacões dos EUA, ele deve ganhar mais força. Segundo o órgão, o Omar deve passar por Porto Rico durante a noite de hoje. Possivelmente seguiria para atingir diretamente as Ilhas Virgens britânicas, apontou o centro.