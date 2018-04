Furacão Paula ameaça Cancún

Movendo-se a nor-noroeste a cerca de 17 quilômetros por hora, o olho do furacão deve passar a leste de Cancún na manhã de quarta-feira, quando pode chegar à categoria 3. O NHC disse que medidas de proteção devem ser concluídas o mais rápido possível.

Dezenas de proprietários de barcos de Cancún levaram suas embarcações para a costa e operadoras de passeios marítimos cancelaram suas reservas.

Na manhã desta terça-feira, as fortes chuvas e ondas altas destruíram 19 casas no nordeste de Honduras, informou Lisandro Rosales, chefe da agência de emergências hondurenha. As autoridades fecharam escolas na costa do Atlântico e alguns aeroportos foram fechados.

Paula deve provocar entre 80 milímetros e 150 milímetros de chuva em Honduras, no norte de Belize, regiões orientais da Península do Yucatán e em áreas ocidentais e centrais de Cuba.

O governo do México emitiu um alerta de furacão para a costa caribenha do país de Punta Gruesa, até Cabo Catoche, incluindo a ilha de Cozumel. Alertas são emitidos quando a probabilidade de um furacão é alta.

Um alerta de furacão também foi emitido na província cubana de Pinar del Rio. Meteorologistas advertiram sobre a possibilidade de enchentes e deslizamentos de terra.