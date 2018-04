Furacão Paula ganha força e sobre para categoria 2 O furacão Paula ganhou força e se tornou um furacão de categoria 2 com ventos máximos sustentados de 160 quilômetros por hora na costa da Península do Yucatán, no México. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, sediado em Miami, o Paula estava se movendo a noroeste a cerca de 17 quilômetros por hora.