Furacão Paula segue para a Península de Yucatán A tempestade Paula se tornou hoje um furacão. A previsão é que o fenômeno ganhe mais força, conforme se aproxima da Península de Yucatán, no México. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), sediado em Miami, informou que o olho do furacão está 370 quilômetros a sudeste de Cozumel, no México, com ventos máximos sustentados de 120 quilômetros por hora. Paula é o nono furacão desta temporada.