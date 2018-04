Furacão põe parte dos EUA em estado de emergência e deve afetar 60 milhões

Centenas de milhares de pessoas já estavam sem eletricidade no início da noite de ontem e milhões deveriam ficar sem luz hoje. A área sob maior risco era Atlantic City, na costa de New Jersey, a pouco mais de 100 quilômetros de Nova York. Os efeitos do furacão - de categoria 1 e ventos de 150 km/h - foram agravados pelo fato de a maré estar alta no momento de sua chegada e em razão de um frente fria que veio do Canadá

Em Nova York, bairros inteiros foram esvaziados, incluindo áreas sofisticadas como Battery Park, West Village e Chelsea. A situação nas praias da cidade era ainda mais delicada em razão das ondas. Desde a noite de domingo, o transporte público deixou de funcionar por questões de segurança. As aulas foram suspensas, a Bolsa de Valores não abriu e os espetáculos da Broadway foram adiados. Nenhum dos aeroportos funcionou - até ontem à noite mais de 12 mil voos tinham sido cancelados - e a circulação de carros por alguns túneis foi interrompida.

Todas as autoridades, incluindo o presidente Barack Obama, decretaram estado de emergência. "Será uma grande e complicada tempestade", afirmou o presidente, que suspendeu sua campanha à reeleição. Um dos maiores problemas, segundo ele, serão os transportes, que podem ficar paralisados por dias. O prefeito Michael Bloomberg pediu que as pessoas fossem para suas casas. "Não fiquem nas ruas, porque vocês podem prejudicar as operações de resgate", afirmou.

Ao todo, 375 mil pessoas precisaram deixar as suas casas só em Nova York. Parte se hospedou em hotéis e muitos foram para casas de amigos. Dezenas de milhares rumaram para abrigos da prefeitura, onde também seria fornecida alimentação.

No início da noite, um guindaste corria o risco de cair do alto de 80 andares do edifício mais caro de Nova York, ainda em construção, no coração de Manhattan. Por segurança, vários quarteirões precisaram ser esvaziados. O Carnegie Hall, conhecida casa de shows da cidade, poderia ser destruído caso a grua despencasse.

No início da tarde, antes da chegada do furacão, muitos moradores saíram às ruas para passear com seus cachorros e almoçar nos poucos restaurantes abertos. Em farmácias e pequenos mercados, havia filas. Na margem do Rio Hudson, muitos moradores aproveitavam para tirar fotos. "Você está perdendo a diversão", afirmou um empolgado americano para a mulher pelo celular. No fim da tarde, poucos táxis circulavam e a maior parte dos nova-iorquinos retornaram para suas casas. Os ventos se intensificavam e era difícil caminhar pelos ruas. Nos Estados de Delaware, Maryland e New Jersey, muitas estradas costeiras foram completamente alagadas.

Nos dias anteriores à chegada do furacão, muitos moradores de Nova York já haviam se prevenido. Entre os artigos obrigatórios, estavam rádio de pilha, apito, lanterna e alimentos calóricos não perecíveis, como manteiga de amendoim.

Muitos também sacaram mais de US$ 1.000 dos bancos para usar, caso os cartões de crédito não funcionassem. Os moradores receberem ainda a recomendação de encher as banheiras para ter água caso haja interrupção no abastecimento.