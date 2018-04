Furacão Sandy causa mais de 13,7 mil cancelamentos de voos em todo o mundo

A supertempestade Sandy causou pelo menos 13.785 cancelamentos de voos em todo o mundo até a manhã desta terça-feira, de acordo com a empresa Flight Aware, especializada em acompanhar rotas aéreas. O número inclui cancelamentos de voos já previstas para quarta-feira.

A supertempestade chegou à costa leste americana por volta das 20h da segunda-feira do horário local, atingindo Atlantic City, em Nova Jersey, com ventos de cerca de 129 quilômetros por hora.

Com isso, afetou pelo menos 25 aeroportos dessa região - JFK e La Guardia (em Nova York) e Newark (em Nova Jersey) fecharam. Aeroportos de regiões próximas como Washington, Baltimore e Filadélfia também não estão operando ou funcionam com capacidade mínima.

No Brasil, o controle de voos do site da Infraero informa que ao menos nove voos vindos ou com destino aos EUA foram cancelados na manhã desta terça, nos aeroportos de Galeão (RJ) e Guarulhos (SP). Os voos tinham como origem ou destino Nova York, Miami, Washington ou Newark.

A assessoria de imprensa da Anac (agência de aviação civil) informou que, na segunda-feira e no domingo, outros 16 voos entre Brasil e EUA foram cancelados por causa da supertempestade.

Viajantes são aconselhados a entrar em contato com a companhia aérea antes de dirigir-se ao aeroporto.

Impactos em todo o mundo

Como os aeroportos da costa leste dos Estados Unidos funcionam como grandes centros de conexão de voo, o Sandy afetou linhas aéreas em todo o mundo.

A empresa Flight Aware estima que nesta terça-feira o furacão resultará em mais 7.670 cancelamentos de voos.

Na segunda-feira, já haviam sido registrados 1.300 cancelamentos por conta do furacão.

E os problemas vão se estender até pelo menos quarta-feira, quando companhias aéreas já preveem mais 4.815 voos suspensos.

Por conta do furacão, as empresas têm oferecido mudanças de data sem a cobrança de taxas, ou o reembolso do valor pago.

Na Europa, vários voos para os Estados Unidos foram cancelados. Em Londres, o aeroporto de Heathrow registrou pelo menos 84 cancelamentos por conta da Sandy. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.