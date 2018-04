Furacão Sandy deixa 11 mortos ao passar por Cuba

As autoridades da defesa civil informaram que as mortes nas províncias de Santiago de Cuba e Guantánamo ocorreram apesar de funcionários do governo "terem tomado todas as precauções necessárias de prevenção". Dentre os mortos em Santiago de Cuba estava um bebê de quatro meses.

As 11 mortes em Cuba se somaram às 10 vítimas fatais no Caribe - nove no Haiti e uma na Jamaica. Muitas pessoas morreram ao ficar sob os escombros de construções que caíram com a força dos ventos e a tempestade causadas pela passagem do furacão Sandy. As informações são da Dow Jones.