Furacão Sandy faz voos serem cancelados nos EUA

Já os aeroportos da costa leste do país devem decidir no fim deste domingo se vão fechar ou não. Aeroportos desde a capital Washington até Boston estão implementando planos de contingência.

Nova York fechará seu sistema de trânsito a partir das 7 horas da noite de hoje. Cerca de um quarto dos cancelamentos foi realizado no aeroporto international de Newark, sendo 1.800 voos da United Airlines nos próximos dois dias.

Pesquisadores temem que o furacão Sandy cause inundações, em parte porque as marés já estão altas com a lua cheia. Isso poderia afetar aeroportos como o John F. Kennedy e o LaGuardia, segundo a FlightAware. As informações são da Dow Jones.