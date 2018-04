Furacão Sandy ruma para as Bahamas e Flórida O furacão Sandy atingiu Cuba nesta quinta-feira como um furacão de categoria 2 na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5, com ventos de 165 quilômetros por hora. Santiago de Cuba, segunda maior cidade do país, foi poupada pelo furacão, que no entanto atingiu as províncias de Granma, Holguín e Las Tunas. O furacão arrancou os telhados de algumas casas e adiou uma audiência dos acusados de terrorismo na base naval norte-americana de Guantánamo, mas não foi reportada nenhuma morte em Cuba. O furacão rumou para o norte e deverá atingir as Bahamas no final da noite de hoje, chegando à costa sudeste da Flórida (EUA) na manhã da sexta-feira.