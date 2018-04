Furacão Tomas perde intensidade no Mar do Caribe O furacão Tomas foi rebaixado à categoria 1, a menor na escala Saffir-Simpson, ao avançar sobre o Mar do Caribe hoje, depois de castigar as ilhas turísticas de Barbados e Santa Lúcia, com ventos fortes e chuvas que causaram vários prejuízos mas não fizeram vítimas fatais. Com ventos de 160 quilômetros por hora, Tomas tinha sido elevado a furacão de categoria 2 de sábado para domingo e estava se deslocando para oeste, para mar aberto, segundo o Centro Nacional de Furacões, em Miami.