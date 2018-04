Furto de ex-mordomo prejudicou Igreja, diz Lombardi O tribunal do Vaticano que condenou o ex-mordomo de Bento XVI de furto de documentos e correspondência do pontífice, disse rispidamente nesta terça-feira que o evento provocou danos "repreensíveis" ao papa, à Santa Sé e ao conjunto da Igreja católica Romana, e afirmou que as investigações continuam. O ex-mordomo Paolo Gabriele, de 46 anos, foi condenado a 18 meses de prisão, que no momento cumpre sob prisão domiciliar. Gabriele foi condenado pelo tribunal no começo de outubro e ainda poderá obter o perdão papal.