Futuro da Bolívia está nas mãos da Constituinte, diz Morales O futuro da Bolívia depende em grande medida do êxito da sua atualmente paralisada Assembléia Constituinte, advertiu na quarta-feira o presidente Evo Morales, numa sombria homenagem aos 25 anos de democracia ininterrupta do país. Morales, cuja chegada ao poder, há 20 meses, encerrou um ciclo de instabilidade em que houve cinco presidentes em quatro anos, afirmou que é possível que uma nova Constituição estabeleça as bases para o fim das injustiças e da exclusão social que segundo ele caracterizam a Bolívia. "Esperamos que a Assembléia Constituinte possa aprofundar esse processo democrático, mas não somente ficarmos na democracia, e sim recuperar todos os recursos naturais," disse Morales, primeiro presidente indígena boliviano e único nesses 25 anos a ter obtido a maioria absoluta nas urnas. "Que ninguém prejudique o processo desse grande foro nacional que tem por objetivo escrever uma nova Constituição e refundar o país, buscando justiça e igualdade," acrescentou, em referência aos grandes obstáculos que a Assembléia enfrenta desde sua instalação, em agosto de 2006. A Constituinte está paralisada há quase dois meses por causa de intensas disputas provocas pela proposta -- apoiada pela oposição de direita -- de transferir a sede do governo de La Paz, reduto eleitoral de Morales, para Sucre, no sul.