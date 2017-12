Futuro governo soberano começa a trabalhar no Iraque Um poderoso líder sunita e crítico da ocupação do Iraque pelos EUA foi escolhido presidente do país, depois que lideranças iraquianas rejeitaram o candidato favorito dos americanos. Depois da escolha de Ghazi Mashal Ajil al-Yawer para o posto, todo o governo que tomará posse em 30 de junho foi anunciado e o Conselho de Governo, que vinha assessorando a administração americana, dissolveu-se, abrindo caminho para que o novo gabinete comece a assumir suas funções. O futuro premier iraquiano, Iyad Allawi, disse que em breve negociará um acordo com os EUA sobre a permanência de tropas internacionais no país. O Iraque ainda precisa das forças americanas para ?ajudar a derrotar os inimigos do Iraque?, disse Allawi. ?Faremos alianças com nossos aliados para isso?. A autoridade de ocupação americana continuará a administrar o Iraque até 30 de junho, disse um alto funcionário do governo Bush. Durante a cerimônia de apresentação do futuro governo, o presidente al-Yawer comprometeu-se a ficar ?acima de divisões e sectarismos?, a construir um Estado livre de ?totalitarismo e discriminação? e a restaurar a ?face civilizada? do Iraque.