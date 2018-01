Futuro presidente chinês faz visita inédita ao Pentágono Em meio a fortes discordâncias com relação a Taiwan, o vice-presidente da China, Hu Jintao, reuniu-se nesta quarta com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e outros importantes funcionários do governo norte-americano. A série de encontros com líderes norte-americanos ocorre em antecipação à sua escolha como supremo líder da China. Antes de reunir-se com Bush, Hu encontrou-se separadamente com o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, e o secretário norte-americano da Defesa, Donald H. Rumsfeld. Bush já havia se reunido brevemente com Hu na Universidade Qinghua, onde Bush fez um discurso durante sua visita a Pequim em fevereiro. Hu, de 59 anos, se encontrou com líderes do Congresso dos dois partidos logo ao chegar a Washington, ontem. Ele também teve um encontro com o secretário do Tesouro, Paul O´Neill, e o secretário do Comércio, Don Evans, antes de participar de um jantar de negócios com o secretário de Estado, Colin Powell. No encontro com Rumsfeld, Hu transformou-se no primeiro funcionário chinês de alto escalão a visitar o Pentágono. Pouco conhecido fora da China, Hu é uma figura relativamente jovem entre os idosos líderes chineses. Ele se tornou uma figura importante em 1992, durante o governo de Deng Xiaoping. Hu deverá assumir a liderança do Partido Comunista no próximo outono boreal e se tornar presidente na próxima primavera do hemisfério norte, sucedendo a Jiang Zemin.