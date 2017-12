Futuro primeiro-ministro do Afeganistão fica ferido por bomba dos EUA O primeiro-ministro designado do novo governo provisório do Afeganistão, Hamid Karzai, foi levemente ferido pela explosão de uma bomba americana que perdeu o alvo e explodiu perto das forças da aliança antiterrorista, ao norte de Kandahar, matando dois soldados dos EUA e ferindo outros vinte. A informação foi divulgada pela rede NBC e confirmada extra-oficialmente por oficiais americanos. Leia o especial