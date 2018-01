Futuro primeiro-ministro espanhol prioriza luta contra o terror O futuro primeiro-ministro espanhol, José Luis Zapatero, disse na noite deste domingo, após a confirmação da vitória do oposicionista Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) nas eleições parlamentares da Espanha, que a sua "prioridade será lutar contra todas as formas de terrorismo". As eleições foram consideradas plebiscitárias em razão das hesitações do governo conservador em relação aos autores dos atentados de quinta-feira. A eleição ocorreu sem incidentes graves. Mais de 100 mil agentes foram mobilizados em todo o país para garantir a ordem. O Partido Popular (PP), do presidente José María Aznar, cumprimentou os socialistas pela vitória por meio do porta-voz, Eduardo Zaplana. Os conservadores reconheceram a derrota quando a apuração atingiu 85% das urnas. Contabilizados 93% dos votos, o PSOE tinha 42,83% dos votos em comparação aos 37,64% do PP. Mantida essa tendência, os socialistas teriam 164 das 350 cadeiras do Parlamento, cabendo 148 ao PP. Esse desfecho eleitoral, no entanto, não dá ao PSOE maioria no plenário (176 cadeiras) para governar sem alianças políticas. Aznar votou num distrito eleitoral da capital com a mulher, Ana Botella, que estava visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos. Na saída, o primeiro-ministro tentou conceder uma entrevista, mas os repórteres não conseguiram registrar as palavras devido ao alvoroço. Manifestantes favoráveis e contrários ao governo abafaram com aplausos e vaias a voz do primeiro-ministro que antes da campanha eleitoral já havia anunciado decisão de abandonar a carreira política com qualquer resultado eleitoral. "Aznar, Aznar, sempre serás nosso presidente" - gritavam em coro seus simpatizantes. Quanto aos opositores que acusam Aznar de esconder a verdade sobre os verdadeiros autores dos atentados ao "acusar unicamente a ETA", retrucavam também em coro: "Manipulador, manipulador...". E ainda agitavam cartazes e adesivos com a palavra "paz". Recepção idêntica teve o herdeiro político de Aznar, Mariano Rajoy. "Esperamos que sejas nosso primeiro-ministro", gritavam seus simpatizantes. "Fascista", "terrorista", "mentiroso", retrucavam os oposicionistas. Rajoy era o favorito das pesquisas de opinião até a quinta-feira quando ocorreram dez explosões em quatro trens de Madri, matando 200 pessoas, ferindo 1.500 e mudando o curso da história eleitoral. Fora do Iraque Zapatero, o líder dos socialistas, norteou a campanha eleitoral com críticas à política externa do PP de alinhamento incondicional com Estados Unidos e Grã-Bretanha na questão do Iraque. A atenção de seus eleitores, dos parceiros da Espanha na União Européia dos Estados Unidos volta-se agora sobre uma promessa que fez: repatriar imediatamente os 1.300 soldados espanhóis enviados ao Iraque por Aznar. Apesar disso, ele deixou claro que manterá a linha dura dos socialistas contra "todas as formas de terrorismo" - referência aos separatistas bascos do ETA e ao extremismo islâmico de Osama bin Laden, líder da rede terrorista Al Qaeda, suspeito, juntamente com o ETA, da autoria dos ataques de quinta-feira. Como terceira força política, desponta a Convergência e União (nacionalistas moderados catalães), com 3,26% dos votos. A Esquerda Republicana vem em seguida, com 2,56%; e o Partido Nacionalista Basco, em quinto lugar, com 1,66%.