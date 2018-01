Fuzilados em Cuba seqüestradores de balsa Três homens acusados de terrorismo no seqüestro de uma balsa de passageiros foram executados após um julgamento sumário em Cuba, informam as autoridades cubanas. Os homens foram julgados por ?atos de terrorismo muito graves? na terça-feira e receberam alguns dias para apelar da sentença, disse uma declaração lida na TV estatal. A pena de morte foi mantida pela Suprema Corte e pelo Conselho do Estado, que governa o país, e ?ao amanhecer de hoje, as sanções foram aplicadas?. Outros quatro homens foram condenados à prisão perpétua. Não houve feridos quando o grupo, supostamente armado de facas e pelo menos uma arma de fogo, tomou uma balsa em na Baía de Havana na manhã de 2 de abril. O barco tinha cerca de 50 pessoas a bordo. O capitão recebeu ordem de rumar para os Estados Unidos. Mais tarde, a balsa ficou sem combustível em alto mar, no estreito da Flórida, e os representantes da Guarda Costeira cubana que perseguiam o barco tentaram convencer os seqüestradores a voltar para Cuba. Os seqüestradores teriam ameaçado jogar passageiros no mar, mas depois de muita negociação concordaram em deixar a balsa ser rebocada ao porto Mariel, de Cuba, para reabastecimento. Depois que o barco chegou a Mariel, agentes cubanos invadiram e tomaram a embarcação.