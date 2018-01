Fuzileiro americano morre na tomada de palácio em Bagdá Fuzileiros navais norte-americanos tomaram um palácio no norte do Iraque após sete horas de enfrentamentos contra a resistência iraquiana. Um fuzileiro morreu e outros 20 ficaram feridos. Os soldados dos EUA pediram apoio aos aviões da coalizão para enfrentarem a difícil e violenta batalha. Vários combatentes iraquianos lançaram granadas contra veículos blindados da coalizão. No centro de Bagdá, os saques a prédios públicos continuam. A embaixada Alemã e o do Ministério do Transporte também foram alvos dos saqueadores. Explosões foram ouvidas na capital iraquiana na manhã desta quinta-feira. Combates entre tropas da coalizão e a resistência iraquiana acontecem em vários pontos de Bagdá. Nuvens de fumaça saem de vários edifícios. Segundo a coalizão, iraquianos colocaram fogo em várias instalações do governo e culpam os norte-americanos. Veja o especial :