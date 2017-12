Fuzileiro é morto e EUA detêm 49 insurgentes no Iraque O Exército americano anunciou nesta segunda-feira que um fuzileiro naval morreu durante uma operação de combate na província de Al-Anbar, no oeste do Iraque, e que as tropas dos Estados Unidos detiveram 49 insurgentes ao sudeste de Bagdá. Segundo comunicado do comando militar americano, o soldado faleceu no sábado na província, considerada reduto da insurgência árabe sunita. Com a morte, mais de 3.135 soldados americanos perderam a vida no Iraque desde março de 2003, quando começou a invasão do país por tropas multinacionais lideradas pelos Estados Unidos. Paralelamente, as tropas americanas detiveram 49 rebeldes durante uma operação lançada nos dias 16 e 17 na aldeia de Ghuli, ao sudeste de Bagdá, segundo outra nota do Exército americano.